Бузова, Киркоров, Лолита: как и где российские артисты отметили Новый год Лолита Милявская и Филипп Киркоров встретили Новый год в домашней обстановке

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Звезды российского шоу-бизнеса рассказали, как провели Новый год. Где артисты встречали праздник, какие пожелания оставили участники вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой?

Чем занималась Ольга Бузова в Новый год

Певица и телеведущая Ольга Бузова встретила Новый год в компании близких людей. Во время празднования артистка была одета в платье бежевого цвета с украшением из золотых пайеток.

В личном блоге она опубликовала видеоролик, на котором под бой курантов пишет записку с желанием и поджигает ее. Затем она опустила ее в бокал игристого и выпила напиток. Сразу ей не удалось проглотить бумагу, поэтому пришлось помочь руками и съесть ее без напитка. Исполнительница не стала рассказывать о том, что было написала в записке.

Что сказала Лолита Милявская в Новый год

Певица Лолита Милявская встретила Новый год в своей квартире в Москве. Она записала праздничное поздравление во дворе своего ЖК. В ролике, опубликованном в социальных сетях, артистка обратилась к поклонникам.

«У меня был фантастический год. В нем было много всего прекрасного. Наверное, это был один из лучших годов в моей жизни. Конечно, я требую повторения! Я искренне желаю всем только здоровья! Это удивительная вещь! Мы живы, и это уже прекрасно! И еще: я вспомнила папину любимую фразу из Константина Симонова: „Ничто нас в жизни не может вышибить из седла! Такая уж поговорка у майора была“. Знаете, я вам скажу, прекрасная фраза!» — сказала Милявская.

Артистка также рассказала о своих планах насчет отъезда из России. Ранее Лолита Милявская говорила, что собирается улететь на отдых в Болгарию, где у нее есть свой дом.

«И еще что хотела сказать. Я никуда не уезжаю», — заключила певица.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Где встретил Новый год Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров встретил праздник в своем особняке, который находится в закрытом коттеджном поселке на Мякининском полуострове в бухте Москвы-реки.

Артист записал тост и подвел итоги 2023 года под бой курантов. Исполнитель признался, что последние 365 дней стали для него отрезвляющими во всех смыслах.

«Этот год был замечательным. Он подарил столько встреч, знакомств, эмоций! Лично я, мои друзья запомним 2023-й только с позитивной стороны. Жизнь — разноплановая. Она была бы неинтересной, если бы всё было пресно, позитивно. Когда мы привыкаем к чему-то очень хорошему, мы начинаем летать в облаках. Когда нас опускают с небес на землю, мы начинаем ценить самые элементарные вещи, которые мы не замечаем», — отметил Киркоров.

Он также рассказал, что за последние дни сумел разобраться в наличии врагов вокруг себя и осознать, что его также окружают и хорошие люди.

«2023 год расставил все на своим места, раскрыл глаза на многих: кто друг, а кто враг. К счастью, друзей у меня много и врагов немерено, хватает», — уточнил певец.

Как Новый год провел Дима Билан

Певец Дима Билан провел Новый год в домашней атмосфере. Он накрыл небольшой стол на восемь персон и воссоздал атмосферу праздника во времена СССР.

«Я в этот раз создал атмосферу из своего детства, из советского времени, собрались самые близкие, и знаете, я счастлив! От всей души желаю счастья и вам!» — сообщил он в личном аккаунте.

Что пожелал россиянам Сергей Зверев

Звездный стилист Сергей Зверев встретил Новый год на Красной площади, откуда записал обращение к россиянам с бокалом шампанского в руках.

«Всех с наступившим Новым годом! Всех моих поклонников, моих поклонниц, поздравляю всех людей, которые не безразличны к стране, к России. Здоровья, всем счастья, любви, процветания, всего самого наилучшего. Победы, победы во всем!» — сказал Зверев.

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