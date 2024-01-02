«Галя, у нас отмена»: Рудковская о приглашении Киркорова на шоу Плющенко Рудковская заявила, что пригласила Киркорова и Билана на шоу Плющенко по дружбе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Генеральный продюсер шоу двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и его супруга Яна Рудковская рассказала в беседе со «Спорт-Экспрессом», что пригласила на выступление мужа артистов Филиппа Киркорова и Диму Билана, которые подверглись критике из-за участия в «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Продюсер отметила, что певцы ее друзья и она не видит причин не приглашать их.

Он [Киркоров] наш друг и гость, почему я должна его не приглашать, говорить «Галя, у нас отмена»? Все ждут на наших шоу двух людей — Филиппа и Диму [Билана]. Так сложилась жизнь, что есть трудности. Я с ними вместе их переживаю и прохожу, — уточнила Рудковская.

До этого продюсер высказала мнение, что вечеринка Анастасии Ивлеевой оказалась мышеловкой для приглашенных звезд шоу-бизнеса. По ее словам, гости, в том числе Билан и Киркоров, не знали, на какое мероприятие идут.

Рудковская отметила, что всегда относилась к Ивлеевой с уважением, но в данной ситуации продюсер выразила недоумение, как ведущая могла всех подвести к «такой истории». Она добавила, что Билан и Киркоров попали на вечеринку «как кур в ощип».

При этом продюсер напомнила, что Билан и Киркоров сделали много добрых дел за последние годы. Так, по ее словам, в начале декабря первый дал большой концерт для семей участников СВО в Москве, но об этом никто не написал. А Киркоров, продолжила Рудковская, навещал раненых бойцов в крымском госпитале. Также оба артиста отправляли помощь в Донбасс.