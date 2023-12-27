Рудковская заявила, что Ивлеева заманила Билана и Киркорова в мышеловку Рудковская заявила, что ответственность за скандал с вечеринкой несет Ивлеева

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вечеринка блогера Анастасии Ивлеевой оказалась мышеловкой для приглашенных звезд шоу-бизнеса, заявила в Telegram-канале продюсер Яна Рудковская. По ее словам, гости, в числе которых оказались Дима Билан и Филипп Киркоров, не знали, на какое мероприятие идут.

Люди не знали, куда они шли <...> Арт-выставка превратилась в мышеловку для тех, кто даже не рассматривал ее как сыр и лакомый кусок, а попался туда на доверии к приглашающей стороне. <...> Настя понимала вообще, кого приглашала? Народных и заслуженных артистов России. Ну нельзя же не понимать, что из-за этого у них могут быть большие проблемы? — возмутилась продюсер.

Рудковская подчеркнула, что в кругах селебрити часто проходят камерные ужины, артисты ходят друг к другу в гости, однако они не выливаются в такие скандалы. Продюсер добавила, что тоже получила приглашение от Ивлеевой, однако в силу занятости не смогла прийти на мероприятие.

Я не поехала, но если бы все же успевала заехать... Вот что я, мама четырех сыновей, должна была бы чувствовать, попав на такую вечеринку? Я пришла бы туда (понятно, что нормально одетая), дальше что? Меня бы сняли все СМИ (даже если бы я оттуда через пять минут, сверкая пятками, бежала) и выложили бы везде, повесив ярлык безнравственности, — указала Рудковская.

Она отметила, что всегда относилась к Ивлеевой с уважением, но в данной ситуации продюсер выразила недоумение, как ведущая могла всех подвести к «такой истории». Рудковская добавила, что Билан и Киркоров попали на вечеринку «как кур в ощип».

При этом продюсер напомнила, что Билан и Киркоров сделали много добрых дел за последние годы. Так, по ее словам, в начале декабря первый дал большой концерт для семей участников СВО в Москве, но об этом никто не написал. А Киркоров, продолжила Рудковская, навещал раненых бойцов в крымском госпитале. Также оба артиста отправляли помощь в Донбасс.

Ранее стало известно, что участники вечеринки Ивлеевой начали лишаться рекламных контрактов. МТС, VK, ТНТ, НТВ и ряд других компаний заморозили контракты с Ивлеевой, Биланом, Лолитой, Киркоровым и Aнной Asti. По мнению участников рынка, в будущем компании также могут подать иск против артистов за причинение репутационного ущерба.

До этого Киркоров назвал свое появление на вечеринке у Ивлеевой ошибкой и заявил, что впредь будет более тщательно относиться к выбору мероприятий. Он подчеркнул, что сейчас не время для такого рода развлечений.