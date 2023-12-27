Составлен список знаменитостей, поддержавших участников вечеринки Ивлеевой Панин заявил, что ему было бы приятно оказаться на «голой» вечеринке Ивлеевой

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Алексей Панин

Несмотря на массовую критику телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в связи с проведением «голой» вечеринки в клубе «Мутабор», некоторые знаменитости вступились за нее и гостей мероприятия. Кто поддержал «провинившихся» знаменитостей?

Поддержал ли «голую» вечеринку Ивлеевой Панин

В эфире YouTube-канала DODOLEV уехавший из России актер Алексей Панин заявил, что не видит ничего плохого в мероприятии, организованном Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. По словам артиста, ему было бы приятно оказаться на такой вечеринке.

«Судя по фотографиям Лолиты и Киркорова, я не понимаю, что там произошло такого сверхъестественного? На них откровенные костюмы, это же прикольно! Что в этом плохого? Классная вечеринка! Мне было бы приятно оказаться там в кругу красивых людей», — заявил Панин.

Поддержал ли Ивлееву Стас Барецкий

Российский шоумен Стас Барецкий 27 декабря обратился к актеру и каскадеру Александру Иншакову, который ранее подал иск в отношении Ивлеевой. Авторы инициативы хотят взыскать с блогера 1 млрд рублей за «голую» вечеринку и направить средства на нужды СВО.

В разговоре с NEWS.ru Барецкий призвал Иншакова одуматься и «не бодаться» с Ивлеевой. По словам шоумена, не стоит «гнобить девушку».

«С Иншаковым неприятно. Для меня он всегда был таким, знаете, мужчина-мужчина. Бодаться с девушкой, мне кажется, Иншакову совсем не подходит. Ладно какой-нибудь чудак, а тут Иншаков, каскадер. К сожалению, мир меняется. К Иншакову обращаюсь, чтобы он одумался, не стал, как говорится, гнобить девушку», — заявил Барецкий.

Шоумен также рассказал, что он был в списке приглашенных гостей, но прийти не получилось из-за высокой предновогодней занятости.

«Я с Настей давно дружу, был у нее на шоу. Я даже готов ей дать миллиард рублей, готов ей помочь, если она проиграет дело с Иншаковым. Меня, кстати, звали на эту вечеринку, я не смог, у меня корпоративы. Я мог бы тоже там поучаствовать, я бы приехал. Вы знаете, перегибы случаются везде. Там никого не убили, не зарезали. Вечеринка и вечеринка, каждый мочит как хочет, каждый празднует исходя из своих доходов», — заявил он NEWS.ru.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Стас Барецкий

Что сказала о вечеринке Ивлеевой Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле отметила, что не считает чем-то ужасным вечеринку Ивлеевой и не может осуждать участников этого мероприятия. По мнению исполнительницы, человек сам вправе принимать решения по поводу своей личной жизни и посещения закрытых мероприятий.

«Эти люди готовы между собой такую вечеринку устраивать. Я не вижу ничего такого. Просто сегодня есть телефоны, потому узнали многие. Я не могу это осуждать. Я бы там не была, но это право тех, кто были», — сказала она в эфире YouTube-канала «И Грянул Грэм».

Также Вайкуле поддержала Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую, которые посетили мероприятие в «Мутаборе». Певица подчеркнула, что Киркоров очень любит свою публику.

«Пока вы не знаете человека, пока не свяжетесь с ним — это другое дело. Филипп как-то выступал у меня на фестивале. После этого я его зауважала как творческую личность. Я точно знаю, что он любит свою публику, он так для нее старается, он делает все, что может. Он к своей работе относится очень серьезно», — заявила Вайкуле.

Лолиту она также считает профессионалом своего дела. При этом Вайкуле указала, что Милявская «иногда перегибает».

«Она (Лолита. — NEWS.ru) с чертиком внутри. Ну иногда перегибает. Она сняла запрет с себя, она не надевает корсет, чтобы талию себе сумасшедшую сделать», — добавила латвийская исполнительница.

Поддержал ли Ивлееву Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов, несмотря на осуждение мероприятия, выразил уверенность, что русский народ должен простить Ивлееву. По его мнению, не стоит требовать с нее деньги.

«Зачем требовать с Насти Ивлеевой какие-то деньги, я не понимаю. Русский народ ведь милосердный, мы умеем прощать. В конце концов, перед нами стоят сейчас более важные задачи, чем эта разборка „грязного белья“ звезд. Да, Ивлеева поступила мерзко, неправильно, с этим все согласны. Но я надеюсь, что она и сама уже это осознала, поэтому не считаю, что мы должны продолжать плеваться в нее и мечтать, чтобы она уехала из России», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

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