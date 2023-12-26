Продюсер «Бригады» захотел взыскать с Ивлеевой 1 млрд за «голую» вечеринку Актер Иншаков предложил взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей за «голую» вечеринку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Члены инициативной группы во главе с актером и продюсером сериала «Бригада» Александром Иншаковым хотят взыскать 1 млрд рублей с блогера Анастасии Ивлеевой за «голую» вечеринку, сообщил Telegram-канал SHOT. По его данным, под коллективным иском уже подписались 23 человека.

Максимально большой штраф этой даме. Я бы обозначил хотя бы порядка миллиарда [рублей] для начала, — сказал Иншаков.

По словам Иншакова, нашумевшая вечеринка Ивлеевой представляется ему чем-то «за гранью разумного». Продюсер заявил, что в отношении таких мероприятий «все должно быть очень жестко».

Людей надо наказывать, лишать их званий, не давать возможность появляться на экране, — сказал актер.

Адвокат Александр Трещев рассказал, что к их коллективному иску может присоединиться «вся страна». По его словам, в других странах блогеры и инфлюэнсеры не ведут себя так и «не воспевают все то, что во всем мире осуждается».

Иск готовятся подавать в Хамовнический суд Москвы. Если требования в размере 1 млрд рублей удовлетворят, средства обещают направить в один из фондов поддержки участников СВО и их семей.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призывал лишить певца Филипа Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке Ивлеевой. По мнению общественника, полупрозрачный наряд, в котором исполнитель появился на мероприятии, не соответствует регалиям.