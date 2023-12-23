В ФПБК призвали отобрать у Киркорова звание народного артиста России «Mash»: глава ФПБК Бородин призвал отобрать у Киркорова звание народного артиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал лишить певца Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ, сообщает Telegram-канал «Mash». По мнению чиновника, образ артиста на вечеринке у Анастасии Ивлеевой не соответствует регалиям.

Как сообщает канал, Бородин заявил, что на вечеринке была пропаганда ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Присутствующий на вечеринке Киркоров был в полупрозрачном наряде, что не вяжется со званием народного артиста.

Возвращаясь к теме ЛГБТ, артисты не должны иметь никакие иммунитеты. Если нарушил закон, спрос должен быть вдвойне. Я считаю , что с Ивлеевой, с Киркорова , Билана и Лолиты , втройне, — заявил сам Бородин.

Глава ФПБК стал известен своими запросами в профильные ведомства с призывом проверять заявления медийных персон на дискредитацию Вооруженных сил России. В конце октября Бородин призвал Генпрокуратуру РФ проверить журналиста и блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на дискредитацию российской армии. Поводом стало интервью с певицей Викой Цыгановой и ее супругом.

Вечеринку в клубе «Мутабор» организовала телеведущая Анастасия Ивлеева. В числе гостей были такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров и Дима Билан, певица Лолита, журналистка Ксения Собчак и рэпер Джиган.