Киркоров набил первое тату «Светский хроник»: певец Филипп Киркоров набил на руке тату в виде жука-скарабея

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров набил себе первую татуировку, пишет Telegram-канал «Светский хроник». По его данным, на тыльной стороне ладони артиста появилось изображение с жуком-скарабеем.

Как заметил автор канала, жук-скарабей приносит удачу своему владельцу, а также символизирует перерождение и просветление. При этом на недавних кадрах видно, что исполнитель скрывает руку, на которой значится тату, под повязкой.

Киркоров в новогоднюю ночь обратился к своим поклонникам с длинным тостом в соцсетях. Певец заявил, что его «опустили с неба на землю», но ему это «полезно». Он пообещал запомнить 2023 год только с позитивной стороны.

После «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой в клубе Mutabor 20 декабря видео новогодних шоу с участием Киркорова отправили на дополнительный монтаж, чтобы убрать из выпусков поп-короля. Так же было с новогодней комедией «Иван Васильевич меняет все» — Киркоров пропал из финальной версии картины.

Информацию об «отмене» Киркорова подтвердила главред RT Маргарита Симоньян. По ее словам, эфиры пришлось порезать «по секундам», чтобы исключить из кадра Киркорова и Лолиту. Финалы, где они в жюри, пришлось оставить.