Скорбь и тишина: что сказали звезды «голой» вечеринки об атаках на Белгород Ивлеева никак не отреагировала на новые удары ВСУ по Белгороду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, организовавшая «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, высказалась о терактах ВСУ в Белгороде. Как скорбели российские звезды со скандальной вечеринки из-за обстрелов, а от кого в эфире были лишь тишина и молчание?

Что сказала Ивлеева об атаке на Белгород

Телеведущая прокомментировала террористическую атаку на Белгород 30 декабря — в этот день украинская армия ударила по городу. В своем Telegram-канале Ивлеева назвала происходящее ужасом и выразила соболезнования пострадавшим и родственникам жертв.

«Белгород. Дети, мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала она.

На настоящий момент это сообщение — последнее в Telegram-канале Ивлеевой. На последующие атаки на Белгород, которые начались 2 января и продолжались до утра 3 января, блогер никак не отреагировала.

Что сказали о теракте в Белгороде другие участники «голой» вечеринки

Заслуженный артист России Дима Билан, который принял участие в организованной Ивлеевой «голой» вечеринке в московском клубе «Мутабор» 20 декабря, также выразил соболезнования жителям Белгорода в день теракта. Певец отметил, что ему невозможно держать в себе боль из-за происходящего.

«Настроения нет от слова совсем. Мысли вообще о другом, и уже невозможно держать эту боль внутри. Новый год, дети, мирные жители. Белгород, я с вами. Примите мои соболезнования», — написал Билан в своем Telegram-канале.

Телеведущая Ксения Собчак, которая также посетила скандальное мероприятие, подчеркнула, что украинские войска целенаправленно ударили по мирным жителям Белгорода. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» 30 декабря она призналась, что в ее глазах стоят слезы.

«Смотрю на то, что происходит в Белгороде, и слезы в глазах. Целенаправленный удар по мирным людям. Нет слов», — отмечалось в соответствующей публикации.

Артисты Филипп Киркоров и Лолита Милявская, ставшие участниками «голой» вечеринки Ивлеевой, публично не отреагировали на атаки со стороны украинской армии на Белгород.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская и Филипп Киркоров

Сколько человек погибли в Белгороде из-за атаки ВСУ

30 декабря примерно около 15:00 по московскому времени СМИ сообщили, что ВСУ атаковали Белгород. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил эту информацию.

Согласно актуальным данным, при атаке на Белгород 30 декабря погибли 25 человек, пострадали более 130. По поручению президента России Владимира Путина в город прибыли глава Минздрава Михаил Мурашко с бригадой медиков.

С вечера 2 января ВСУ вновь начали атаковать Белгород. Как сообщал Гладков, в результате обстрелов города и области 2 января погиб один человек и 11 пострадали. Несколько граждан получили ранения у себя дома, другие находились на улице во время обстрела. Сразу шесть человек пострадали при ударе по району авторынка. Большинство получили легкие ранения, их отправили лечиться домой.

В результате атаки 2–3 января погиб один человек.

Что сказал Путин об атаке на Белгород

Глава государства в ходе визита в госпиталь имени Вишневского 1 января, где проходят лечение участники СВО, заявил, что ВС РФ будут наносить удары только по военным объектам Украины. По словам президента, атака украинской армии на Белгород 30 декабря является терактом.

«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет — „Ольха“, по-моему — что они сделали? Они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы как люди военные знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом. Целенаправленный удар по гражданскому населению», — отметил Путин.

Российский лидер признался, что у него «все кипит» внутри, однако Россия не будет уподобляться Украине.

«Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня все кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьем по военным объектам, так и будем делать», — констатировал глава государства.

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