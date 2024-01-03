«Сенсационное заявление» Путина после атаки на Белгород: что известно Песков: информация о «сенсационном заявлении» Путина — фейк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, готовит ли Владимир Путин заявление по поводу атак ВСУ на Белгород. Как отреагировал на серию терактов глава государства?

Будет ли заявление Путина после атаки на Белгород

Публикации в Telegram-каналах о готовящемся в ближайшие дни заявлении Путина по мировой безопасности являются фейком, сообщил РИА Новости Песков. Ранее в Сети распространились данные, что российский лидер сделает «сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности, в частности по украинскому кейсу».

«Нет. Это фейк», — ответил глава пресс-службы Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Какое заявление готовит Путин

Вечером 2 января Telegram-канал «Политджойстик» сообщил о подготовки некоего обращения Путина по вопросам безопасности.

«Завтра или послезавтра президент Путин может сделать сенсационное заявление по вопросам мировой безопасности и, в частности, по украинскому кейсу. Не ультиматум, но жесткое по своим параметрам», — говорится в публикации.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Что говорил Путин после атаки ВСУ на Белгород

Глава государства в ходе визита в госпиталь имени Вишневского 1 января, где проходят лечение участники специальной военной операции, заявил, что ВС РФ будут наносить удары только по военным объектам Украины. По словам президента, атака украинской армии на Белгород 30 декабря является террористическим актом.

«То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет — „Ольха“, по-моему, — что они сделали? Они ударили из систем залпового огня, РСЗО. Что такое РСЗО, вы как люди военные знаете. Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. И этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли перед Новым годом. Целенаправленный удар по гражданскому населению», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что «у него все кипит». При этом он пообещал, что ВС РФ в ответ не будут наносить удары по мирному населению Украины.

«Мы, конечно, можем ударить по площадям и в Киеве, и в любом другом городе, я понимаю, у меня все кипит, но что, нам нужно ударить по мирным? Нет, мы бьем по военным объектам, так и будем делать», — добавил президент России.

Сколько людей погибло в результате ударов ВСУ по Белгороду

30 декабря примерно около 15:00 по московскому времени СМИ сообщили, что ВСУ атаковали Белгород. Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел украинской армии попал поселок Уразово Валуйского городского округа.

Согласно последней информации, при атаке на Белгород 30 декабря погибли 25 человек, пострадали более 130. По поручению Путина в город прибыли глава Минздрава Михаил Мурашко с бригадой медиков.

С вечера 2 января ВСУ вновь начали атаковать Белгород. Сирена ракетной опасности была запущена в городе около 22:30, сообщал Telegram-канал оперштаба Белгородской области. Население призывали укрыться в безопасных помещениях или спуститься в подземные бомбоубежища. Губернатор Гладков сообщил об уничтожении девяти воздушных целей.

По данным главы региона, в результате обстрелов Белгорода и области 2 января погиб один человек и 11 пострадали. Несколько граждан получили ранения у себя дома, другие находились на улицах во время обстрела. Сразу шесть человек пострадали при ударе по району авторынка. Большинство получили легкие ранения, их отправили выздоравливать домой.

О пострадавших в результате ракетных ударов в ночь с 2 на 3 января и утром 3 января не сообщалось.

Как ВС РФ отомстили Украине за Белгород

2 января российская армия нанесла массированный удар по объектам ВСУ на территории Украины. Как уточняли в Минобороны России, ВС РФ в ответ на теракт в Белгороде поразили центры принятия решений и военные объекты в украинских городах.

«Ракетным ударом по „Харьков Палас“ уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде», — сказали в МО РФ.

Кроме того, российские войска уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS, с помощью которых Киев планировал в период новогодних праздников наносить удары по Донецку.

«ВС РФ наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре в ответ на атаку на Белгород», — подчеркнули в ведомстве.

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