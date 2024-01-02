Число пострадавших при новой атаке ВСУ на Белгород возросло Гладков: число пострадавших при новой атаке ВСУ на Белгород достигло 11 человек

Фото: t.me/vvgladkov

В результате новой атаки Вооруженных сил Украины на Белгород один человек погиб и 11 граждан пострадали, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Также, по его словам, зафиксированы разрушения в 53 частных домовладениях.

В Белгороде один человек погиб — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте. <...> В результате трех обстрелов получили ранения 11 человек. <...> В Белгороде различные разрушения зафиксированы в 53 частных домовладениях, в шести квартирах четырех МКД, семи хозсубъектах, 37 автомобилях и одном автобусе, — уточнил Гладков.

До этого было известно о пяти пострадавших. Губернатор рассказал, что четыре человека пострадали в районе авторынка. Двое из них получили осколочные ранения, их доставили в больницу. Двое других от госпитализации отказались. Пятая потерпевшая обратилась в травмпункт. В момент атаки ВСУ женщина ехала в автобусе, на крышу упал осколок, который задел ее руку по касательной.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ открыли огонь по городу Васильевка Запорожской области. По его словам, в результате атаки погибла одна женщина и еще шесть человек получили ранения.