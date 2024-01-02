Жительница Запорожской области погибла из-за обстрела ВСУ Рогов: в результате атаки ВСУ на Васильевку погибла женщина

Фото: t.me/vrogov

Вооруженные силы Украины открыли огонь по городу Васильевка Запорожской области, сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в результате атаки погибла одна женщина и еще шесть человек получили ранения.

Украинские нацисты совершили обстрел из РСЗО «Град» окраин города Васильевка. Попадания пришлись по культурному объекту «Дача Попова». Повреждено несколько частных домовладений. По предварительной информации, одна женщина погибла, шесть человек пострадали, — написал Рогов.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб и пятеро пострадали при новом обстреле Белгорода со стороны украинских войск. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Глава региона рассказал, что четыре человека пострадали в районе авторынка. Двое из них получили осколочные ранения, их доставили в больницу. Двое других от госпитализации отказались. Пятая потерпевшая обратилась в травмпункт. В момент атаки ВСУ женщина ехала в автобусе, на крышу упал осколок, который задел ее руку по касательной.

По словам губернатора, информация о разрушениях еще уточняется. На данный момент известно, что они есть в частном секторе города. Также при обстреле были повреждены как минимум четыре автомобиля и один автобус.