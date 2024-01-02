Губернатор Белгородской области сообщил о жертвах при обстреле ВСУ Гладков: один человек погиб, пятеро пострадали при обстреле ВСУ Белгорода

Фото: t.me/vvgladkov

Один человек погиб, пятеро пострадали при обстреле Белгорода со стороны украинских войск, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.

По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте, — написал политик в Telegram-канале.

Гладков рассказал, что четыре человека пострадали в районе авторынка. Двое из них получили осколочные ранения, их доставили в больницу. Двое других от госпитализации отказались. Пятая потерпевшая обратилась в травмпункт. В момент атаки ВСУ женщина ехала в автобусе, на крышу упал осколок, который задел ее руку по касательной.

По словам губернатора, информация о разрушениях уточняется. На данный момент известно, что они есть в частном секторе города. Также при обстреле были повреждены как минимум четыре автомобиля и один автобус.

Ранее 2 января Гладков сообщал, что система противовоздушной обороны сбила пять воздушных целей на подлете к Белгороду. В городе звучали сирены ракетной опасности.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по Белгороду. По данным Минздрава, в результате атаки погибли 25 человек, более 100 жителей получили ранения различной степени тяжести. 31 декабря специальный борт МЧС России доставил в Москву жителей Белгорода, пострадавших при атаке украинской армии. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шестеро детей.