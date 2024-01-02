Над Белгородом сбито пять воздушных целей Гладков: системой ПВО сбито пять воздушных целей над Белгородом

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны сбила пять воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадала одна местная жительница, ей диагностировали рваную рану левой кисти. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — сбито пять воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть одна пострадавшая — у женщины рваная рана левой кисти. Медиками скорой помощи осмотрена, отказалась от госпитализации, — говорится в сообщении.

Также, по информации Гладкова, в административном центре повреждено торговое помещение и несколько машин. В Белгородском районе осколками посечен один легковой автомобиль, в настоящий момент информация о разрушениях уточняется, добавил Гладков.

2 января сообщалось, что в Белгороде зафиксированы удары в районе следственного изолятора. Министерство обороны России эту информацию не комментировало. В городе в этот день сирены ракетной опасности звучали дважды. Губернатор просил местных жителей укрыться в безопасных местах.