Baza: в Белгороде зафиксированы удары в районе СИЗО

Фото: МО РФ

Telegram-канал Baza сообщил, что в Белгороде зафиксированы удары в районе следственного изолятора. Местных жителей просят спуститься в укрытия. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Губернатор региона Вячеслав Гладков ранее заявил о том, что в городе звучат сирены ракетной опасности.

30 декабря Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода, в результате чего погибли 25 человек и более 100 пострадали. Гладков принес соболезнования семьям, которые потеряли родных.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва не оставит безнаказанным удар Вооруженных сил Украины по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака на город является террористическим актом, поскольку ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому населению, добавил он. На встрече с ранеными военными в госпитале имени Вишневского президент уточнил, что ВСУ обстреляли центр города из «неизбирательных» РСЗО, которые поражают цели «по площадям».