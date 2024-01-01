Путин пообещал наказать ВСУ за удар по Белгороду

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Россия не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление, заявил президент РФ Владимир Путин. Атака Белгорода является террористическим актом, поскольку Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он. На встрече с ранеными военными в госпитале имени Вишневского президент уточнил, что ВСУ обстреляли центр города из «неизбирательных» РСЗО, которые поражают цели «по площадям».

То, что произошло в Белгороде — это, безусловно, теракт. <...> Под прикрытием двух ракет <...> что они сделали? Они ударили из РСЗО. <...> Это оружие неизбирательное, бьющее по площадям. Этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляли. <...> Конечно, это теракт, по-другому назвать нельзя. <...> Ни одно такое преступление — а это, безусловно, преступление против гражданского населения — безнаказанным не останется. Это 100%, — сказал глава государства.

В результате атаки пострадал 131 человек и погибли 24. Президент добавил, что у него внутри «все кипит» на фоне ударов ВСУ по Белгороду, однако Россия не должна давать зеркальный ответ в виде ударов по местам с мирным населением Украины.

Ранее сообщалось, что медики спасли жизнь белгородцу, достав из его головы небольшой осколок от украинского снаряда, которым он был ранен при атаке ВСУ на город. Ранение также получила дочь мужчины — осколок попал ей в бедро. Пострадавшие остались живы благодаря быстрой и грамотной работе медиков.