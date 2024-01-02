В Белгороде зазвучала сирена ракетной опасности Гладков: в Белгороде сработала сирена ракетной опасности

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Белгороде звучат сирены ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор попросил местных жителей укрыться в безопасных местах.

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие, — говорится в сообщении.

Ночью 2 января воздушную тревогу объявили в Киеве. Сирены также прозвучали в восьми областях Украины. По состоянию на 03:30 мск предупреждения действовали в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. После этого в украинской столице раздались взрывы. При этом местные власти объяснили их работой средств ПВО над городом.

30 декабря Вооруженные силы Украины нанесли массированные удары по Белгороду. По данным Минздрава, в результате атаки погибли 24 человека, более 100 жителей получили ранения различной степени тяжести. 31 декабря специальный борт МЧС России доставил в Москву жителей Белгорода, пострадавших при атаке украинской армии. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей.

1 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака по Белгороду является террористическим актом, поскольку ВСУ целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он.