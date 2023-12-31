Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло Минздрав: при обстреле Белгорода пострадал 131 человек, 24 погибли

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Российский Минздрав опубликовал обновленные данные по пострадавшим в результате атаки ВСУ по Белгороду, передает ТАСС. Согласно информации ведомства, при обстреле российского города пострадал 131 человек, погибли 24. В министерстве добавили, что после обстрела ВСУ в больницы Белгородской области поступили 93 человека, в том числе 13 детей.

В результате обстрела Белгорода со стороны Украины пострадал 131 человек, в том числе 18 детей. Из них 24 человека погибли, в том числе четыре ребенка, — говорится в сообщении.

30 декабря ВСУ нанесли массированный удар по центру Белгорода. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

В связи с трагедией массовые праздничные мероприятия отменили в ряде российских регионов. Такое решение озвучил мэр Благовещенска Олег Имамеев. Глава Магадана Юрий Гришан также сообщил, что в городе не будет салютов, и призвал сограждан отказаться от запуска фейерверков в частном порядке. Праздничные мероприятия массового характера также отменили во всей Воронежской области.