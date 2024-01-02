В Киеве прогремели взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/Global Look Press

В Киеве раздались взрывы, сообщает украинское издание «Общественное». Там отметили, что местные власти объясняют шум работой средств ПВО над городом.

В украинской столице объявлена воздушная тревога. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, предупреждения в настоящий момент также действуют в Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Ранее сообщалось о взрывах в Сумской области и в Харькове. По информации губернатора Харьковской области Олега Синегубова, в городе прогремело по меньшей мере шесть взрывов. В результате повреждения получили объекты инфраструктуры. Мэр города Игорь Терехов заявлял о возгорании.

31 декабря сирены воздушной тревоги работали по всей Украине. Сигналы опасности в общей сложности звучали почти 14 часов. К позднему вечеру вся украинская карта была в «красной зоне».

1 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака на Белгород является террористическим актом, поскольку украинские военные целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он.