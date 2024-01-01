Воздушная тревога на Украине длилась 14 часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Воздушная тревога, объявленная 31 декабря на Украине, отменена спустя более 14 часов, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения. Сирены зазвучали в 16:40 мск в Днепропетровской области, постепенно распространяясь по всей территории страны.

Вслед за Днепропетровской областью воздушную тревогу объявили в Харьковской области. К 21:08 в красной зоне оказалась вся страна. Позже тревога периодически объявлялась и отменялась в разных регионах государства. В 06:52 предупреждения были отменены. Сообщалось о взрывах в Днепре, Львове, Николаеве, Одессе, Черкассах, подконтрольном украинским властям Херсоне, а также в Винницкой, Киевской, Тернопольской, Харьковской и Хмельницкой областях.

В администрации Львовской области ранее заявили о происшествиях в Дублянах и в Белогорще, где загорелся музей Шухевича. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что взрывы прозвучали в городе, на месте инцидентов вспыхнули пожары, других подробностей он не привел.

Также сообщалось о взрывах в Тернопольской и Винницкой областях. Кроме того, в подконтрольном Киеву Херсоне взрывы прозвучали в четвертый раз за сутки. Утром 31 декабря тревогу объявляли практически одновременно во всех украинских регионах.