Харьковские власти сообщили о взрывах в городе Губернатор Синегубов сообщил о более чем шести взрывах в Харькове

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Харькове прогремело более шести взрывов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Синегубов. По его словам, в результате были повреждены объекты инфраструктуры.

Есть повреждения <...> инфраструктуры, — написал Синегубов.

В свою очередь мэр города Игорь Терехов сообщил о возгорании. По данным местной полиции, есть пострадавшие, эту информацию приводит «РБК Украина».

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