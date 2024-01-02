В Киеве объявили воздушную тревогу

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Киеве объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Всего тревожные сирены в ночь на 2 января звучат в восьми областях Украины.

По состоянию на 03:30 мск предупреждения также действуют в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Вечером 1 января украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве после того, как в столице страны включили сирены воздушной тревоги. В киевской городской военной администрации заявили о работе ПВО. По данным издания «Страна.ua», в сторону Бориспольского района Киева летели дроны-камикадзе. Сирены также звучали в пяти украинских регионах, включая Киевскую область.

31 декабря сирены воздушной тревоги работали по всей Украине. Сигналы опасности в общей сложности звучали почти 14 часов. К позднему вечеру вся украинская карта была в «красной зоне».

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду. По его словам, атака на город является террористическим актом, поскольку украинские военные целенаправленно ударили по гражданскому населению.