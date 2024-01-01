В Киеве прогремели взрывы Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и работе ПВО

Фото: t.me/dsns_telegram

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве после того, как в украинской столице включили сирены о воздушной тревоге. В киевской городской военной администрации заявили о работе ПВО. По данным издания «Страна.ua», в сторону Бориспольского района Киева летят дроны-камикадзе. Сирены также звучат в пяти украинских регионах, включая Киевскую область.

Киевская область, сообщают о мощных взрывах, — пишет издание «Зеркало недели».

1 января президент России Владимир Путин заявил, что Москва не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака на Белгород является террористическим актом, поскольку украинские военные целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он. По его словам, ВСУ обстреляли центр города из «неизбирательных» РСЗО, которые поражают цели «по площадям».

31 декабря сирены воздушной тревоги работали по всей Украине. Сигналы опасности в общей сложности звучали почти 14 часов. К позднему вечеру вся украинская карта была в «красной зоне».

Утром 1 января представитель командования «Юга» ВСУ Наталья Гуменюк рассказала о повреждении объекта портовой инфраструктуры в Одессе. По ее словам, после взрыва там вспыхнул пожар, но его удалось быстро потушить.