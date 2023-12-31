Пострадавшие от ВСУ белгородцы прибыли в Москву МЧС: спецборт с пострадавшими белгородцами прибыл в Москву

Фото: mchs_official

Специальный борт МЧС России доставил в Москву жителей Белгорода, пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба ведомства. По его данным, в столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей.

Самолет Ил-76 МЧС России приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский. В столицу прибыли 25 человек, в том числе шесть детей, пострадавших в результате массированного удара со стороны Украины по объектам гражданской инфраструктуры города Белгорода, — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве уточняли, что белгородцев доставляли на борту, оснащенном современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами. Также граждан сопровождали специалисты Минздрава России.

До этого Минздрав РФ опубликовал обновленные данные по пострадавшим: ранен 131 человек, погибли 24. В министерстве добавили, что после обстрела ВСУ в больницы Белгородской области поступили 93 человека, в числе которых 13 детей.

Также стало известно, что в результате атаки ВСУ в Белгороде при исполнении служебного долга погиб офицер Следственного комитета РФ Михаил Конопицин. Возбуждено уголовное дело. Глава комитета Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего и поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.