Десятки взрывов в Киеве 2 января: месть за Белгород, сколько ракет выпущено Readovka: нанесен массированный удар по Киеву в ответ за теракт в Белгороде

Фото: ДСНС Украины

Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщают о большом количестве взрывов в Киеве. Какой урон нанесен военной инфраструктуре, есть ли погибшие?

Что известно об ударах по Киеву

Об атаке на украинскую столицу ресурсы начали сообщать минувшей ночью. Как писал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», атаке подверглись, в частности, город Бровары Киевской области, Деснянский и Голосеевские районы Киева. Факт ударов подтверждал мэр столицы Украины Виталий Кличко.

В результате массированных ударов в ряде районов Киева пропал свет, сообщал Кличко.

«Киев частично обесточен после ударов, Харьков также под массированным ракетным ударом. Кличко подтвердил, что часть объектов и жилых домов Киева обесточены», — писал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Согласно информации Telegram-канала «Сводки и Аналитика СВО», ВС РФ атаковали объекты ВСУ при помощи ракет «Кинжал».

«Киев под ракетным ударом, мощнейшие взрывы. Наша армия наносит ракетный удар аэробаллистическими ракетами „Кинжал“», — сообщал источник.

Позднее Кличко привел уточненную информацию о последствиях ударов по Киеву. По его словам, после атак на объекты ВСУ пожары начались в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском и Деснянском районах.

По данным ряда украинских источников, атака была с «рекордным количеством „Кинжалов“». Кроме того, применялись БПЛА.

«Похоже, что ВКС РФ отрабатывают новую смешанную стратегию применения БПЛА и ракет. Всю ночь дроны разряжали украинское ПВО, потом полетели ракеты, а уже после них полетело больше десятка еще более интересных ракет, „Кинжалов“», — писал Telegram-канал ZERGULIO.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что в Киеве начались пожары в результате ракетной атаки и работы средств ПВО. На опубликованных каналом видео заметно, что из-за пожаров город заволокло густым черным дымом.

По данным канала «Два майора», было использовано 110 ракет воздушного базирования и 40 БПЛА.

Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: ДСНС Украины

Был ли удар по Киеву местью за Белгород

Как пишет Telegram-канал Readovka, Украина продолжает расплачиваться за террористическую атаку в Белгороде и Донецке.

«Русская армия нанесла массированный удар по Украине — Киев продолжает отвечать за преступления ВСУ в Белгороде и Донецке», — отмечает источник.

Подчеркивается, что удары наносятся исключительно по военным объектам украинских вооруженных сил — повреждения гражданской инфраструктуры являются следствием работы ПВО Украины.

«У русской армии нет перерывов на праздник — враг будет уничтожаться в любой день года: с самой ночи и до утра наши бойцы работают по объектам военной инфраструктуры противника. Взрывы раздавались в центральной части Украины и Харькове. ВС РФ продолжают заставлять противника отвечать за кровавую атаку в Донецке спустя десять минут после курантов и в Белгороде — Владимир Путин заявлял накануне, что ВСУ ответят за то, что натворили в двух русских городах», — пишет Readovka.

Telegram-канал уточняет, что удары были нанесены по складским помещениям украинской армии. В результате высокоточной атаки цели были поражены.

«В Киеве наши ребята отработали по складским помещениям, что подтвердил и мэр Кличко — взрывы были слышны в Голосеевском, Подольском и Оболонском районах. Несмотря на объявленную по всей стране воздушную тревогу, русские ракеты точечно поразили необходимую инфраструктуру в центральной части Украины», — добавляет источник.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Теракт в Белгороде

30 декабря Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода, в результате чего погибли 25 человек и более 100 пострадали. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление.

Атака на Белгород является террористическим актом, поскольку Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул глава. Президент добавил, что у него внутри «все кипит» на фоне ударов ВСУ по городу, однако Россия не должна давать зеркальный ответ в виде ударов по местам с мирным населением Украины.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь выразил мнение, что удар ВСУ по Белгороду является «агонией режима» и паническим приступом страха, когда происходит пальба без разбора и жалости. По его мнению, таким образом украинские власти пытаются переключить внимание со своей провальной военной кампании, при этом молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в российском городе.

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