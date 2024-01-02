В Совфеде оценили возможность перемирия с Украиной в Рождество Сенатор Джабаров допустил возможность рождественского перемирия с Украиной

Фото: Совет Федерации

Владимир Джабаров

Украина отмечает Рождество как католический праздник, поэтому перемирие с ней по случаю такого события маловероятно, заявил Lenta.ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. При этом сенатор не стал полностью исключать такую возможность. По его словам, Россия всегда готова пойти навстречу и не будет возражать, если Украина захочет прекращения огня на короткий срок.

Я думаю, [рождественское перемирие] маловероятно, потому что, во-первых, у них Рождество отмечается не как православный праздник, а как католический. <...> Им верить невозможно, но мы всегда готовы пойти навстречу, если они предложат, я думаю, мы не будем возражать против перемирия на какой-то короткий срок, — отметил Джабаров.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что России не стоит «играть в поддавки», предлагая Украине перемирие. По его словам, с действующими властями Киева ни о чем нельзя договариваться и это подтверждает трагедия в Белгороде. Он также напомнил, что в Донбассе ранее объявляли перемирие практически каждую неделю, однако Киев срывал все соглашения.