«Хватит играть в поддавки»: депутат про возможное перемирие с Украиной Депутат Журавлев: с действующими властями Украины нельзя ни о чем договариваться

Фото: МО Украины

России не стоит «играть в поддавки», предлагая Украине те или иные варианты перемирия, высказал мнение в разговоре с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, с действующими властями Киева ни о чем нельзя договариваться и это подтверждает трагедия в Белгороде.

Мы уже получили от врага «предновогодний подарок» в виде массового убийства жителей Белгорода. Хватит играть в поддавки, предлагая разного рода перемирия, если помните, в Донбассе их пытались объявлять чуть ли не каждую неделю, приурочивая то к уборочной страде, то к 23 Февраля — и всякий раз киевский режим их срывал. Украина — террористическое государство, договариваться с которым ни о чем нельзя, — подчеркнул собеседник.

Ранее депутат Государственной думы Александр Бородай выразил похожее мнение. Он отметил, что Россия не может объявить перемирие с «бандой террористов», которую представляет собой нынешняя Украина. По его словам, ни о каком прекращении огня на время праздников не может идти и речи. Боевые действия ведутся против людей, которые предали тысячелетнюю Россию, своих предков, считает политик.

Он добавил, что Украина переметнулась на сторону врага — коллективного Запада. Все решения принимают сейчас США, и происходящее нельзя назвать конфликтом между государствами, подчеркнул Бородай.