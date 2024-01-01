Гладков назвал число разрушенных квартир в Белгороде после атаки ВСУ Гладков: 457 квартир и 12 частных домов повреждены после обстрела ВСУ 30 декабря

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В Белгороде в результате массированного обстрела центра города со стороны ВСУ 30 декабря повреждены более 450 квартир в 60 домах и 12 частных домов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, с 3 января в поврежденных строениях начнут устанавливать новые окна.

По жилому фонду завершен замер оконных проемов и балконов. По информации мэра Валентина Валентиновича Демидова, на сегодняшний день повреждения выявлены в 457 квартирах 60 многоквартирных домов и в 12 [домах] индивидуального жилого строительства, — заявил Гладков.

Губернатор Белгородской области уточнил, что общая площадь жилого фонда под восстановление составляет порядка 3700 квадратных метров. К началу монтажных работ 3 января производители изготовят необходимый объем стеклопакетов для замены.

Ранее Гладков сообщил, что число погибших в результате атаки увеличилось до 25 человек, среди которых пятеро детей. Губернатор рассказал, что 1 января в больнице скончалась четырехлетняя девочка, которая находилась там в тяжелом состоянии с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Общее число пострадавших достигло 109 человек.