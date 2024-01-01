Число жертв атаки ВСУ на Белгород снова возросло Гладков: число погибших после обстрела ВСУ белгородцев увеличилось до 25 человек

Фото: t.me/vvgladkov

Число жителей Белгорода, которые стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины на город, увеличилось до 25 человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, умерла четырехлетняя девочка, эвакуировать которую не получилось в том числе из-за обильного кровотечения.

К большому, горю у нас увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, пять из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов, — сказал Гладков.

Губернатор принес соболезнования семьям, которые потеряли родных. Он также уточнил, что увеличилось число раненых белгородцев. Так, за медицинской помощью обратились женщина с открытым переломом пястной кости и мужчина с проникающим ранением глазного яблока. По информации Гладкова, мужчину уже прооперировали, врачам удалось восстановить его зрение. Глава региона сказал, что общее число пострадавших достигло 109 человек.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака на Белгород является террористическим актом, поскольку Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он. Президент добавил, что у него внутри «все кипит» на фоне ударов ВСУ по Белгороду, однако Россия не должна давать зеркальный ответ в виде ударов по местам с мирным населением Украины.