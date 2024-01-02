Киев охватили пожары после ракетной атаки «РВ»: в Киеве начались пожары после ракетной атаки и работы ПВО

Фото: ДСНС Украины

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что в Киеве начались пожары в результате ракетной атаки и работы средств ПВО. На опубликованных каналом видео заметно, что из-за пожаров город заволокло густым черным дымом. Министерство обороны РФ не комментировало эту информацию.

30 декабря Вооруженные силы Украины ударили по центру Белгорода, в результате чего погибли 25 человек и более 100 пострадали. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление.

Атака на Белгород является террористическим актом, поскольку Вооруженные силы Украины целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул глава государства. Президент добавил, что у него внутри «все кипит» на фоне ударов ВСУ по городу, однако Россия не должна давать зеркальный ответ в виде ударов по местам с мирным населением Украины.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в свою очередь выразил мнение, что удар ВСУ по Белгороду является «агонией режима» и паническим приступом страха, когда происходит пальба без разбора и жалости. По его мнению, таким образом украинские власти пытаются переключить внимание со своей провальной военной кампании, при этом молчание Запада лишь подтверждает его причастность к преступлению в российском городе.