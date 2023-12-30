Звезды с «голой» вечеринки отреагировали на удар по Белгороду: что сказали Певец Дима Билан выразил соболезнования в связи с ударом по Белгороду

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Певец Дима Билан, участвовавший в «голой» вечеринке блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой, выразил соболезнования после удара по Белгороду, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Кто еще из звезд, участвовавших в скандальном мероприятии в Москве в разгар СВО, отреагировал на обстрел со стороны ВСУ и как его оценили в ООН — в материале NEWS.ru.

Что сказали российские звезды об ударе по Белгороду

По словам Билана, в связи с произошедшим у него отсутствует настроение и «невозможно держать боль внутри».

«Настроения нет от слова совсем. Мысли вообще о другом, и уже невозможно держать эту боль внутри. Новый год, дети, мирные жители. Белгород, я с вами. Примите мои соболезнования», — написал Билан.

Ксения Собчак, которая также участвовала в «голой» вечеринке Ивлеевой, прокомментировала произошедшее в Белгороде. Она заявила, что у нее слезы в глазах. По мнению журналиста, украинские военные специально били по мирным жителям.

«Смотрю на то, что происходит в Белгороде, и слезы в глазах. Целенаправленный удар по мирным людям. Нет слов», — написала Собчак.

При этом сама Анастасия Ивлеева поддержала жителей Белгорода, которые подверглись обстрелу, а также выразила соболезнования родственникам пострадавших.

«Белгород. Дети, мирные люди. Ужас. Соболезнования всем пострадавшим и родственникам», — написала она в авторском Telegram-канале.

Что заявили в ООН об ударе по Белгороду

Удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам являются нарушением международного гуманитарного права, их следует осудить, заявили в офисе официального представителя генсека ООН. Таким образом там отреагировали на удар Киева по Белгороду.

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены. И, конечно, их следует осудить», — обозначили позицию в ООН.

Как РФ реагирует на обстрел Белгорода

Согласно последним данным, в ходе атаки погибли 12 взрослых и двое детей, еще 108 человек пострадали. При этом, по информации детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, число погибших детей при ударе ВСУ по Белгороду выросло до трех, еще 15 несовершеннолетних пострадали.

Удары наносились ракетами с кассетными боеприпасами, в том числе ВСУ применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Обстрел центра Белгорода велся из Харьковской области.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода со стороны ВСУ по статьям об убийстве, покушении на убийство и умышленном уничтожении/повреждении имущества, сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты центрального аппарата направлены в Белгород по поручению главы СКР Александра Бастрыкина.

Председатель СК поручил установить всех лиц, которые виновны в преступлениях в отношении мирных граждан. В частности, речь идет о тех, кто отдавал приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры российского города.

Губернаторы многих российских регионов прокомментировали обстрел Белгорода в соцсетях, выразив готовность помочь пострадавшим и семьям погибших. В частности, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку страшным и бесчеловечным преступлением, унесшим жизни детей и взрослых.

«Сегодня киевский режим нанес удар по жилым кварталам Белгорода. Погибли дети, пострадали мирные жители. Это страшное и бесчеловечное преступление со стороны украинских властей в канун новогодних праздников», — написал Кондратьев.

Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины по Белгороду, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала обстрел российского города терактом.

Также Мария Захарова заявила, что за атаками по Белгороду 30 декабря стоит Великобритания. По ее словам, Лондон в координации с Вашингтоном «подстрекает» Киев к террористическим действиям. Она также возложила ответственность за теракт на страны Евросоюза, которые поставляют оружие на Украину.

Власти Украины пытаются отвлечь внимание от поражения вооруженных сил на фронте, ударяя по территории России, сообщило Министерство обороны РФ. В ведомстве отметили, что Киев пытается спровоцировать Москву на ответные действия, однако ВС России никогда не работали по объектам гражданской инфраструктуры.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил причину громких звуков в городе. По его словам, это связано с тем, что Вооруженные силы России наносят удары по противнику из региона.

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