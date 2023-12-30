Дима Билан отреагировал на удар по Белгороду Дима Билан выразил соболезнования в связи с ударом по Белгороду

Фото: МЧС РФ

Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ

Певец Дима Билан выразил соболезнования после удара по Белгороду, соответствующий пост он выложил у себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По его словам, в связи с произошедшим у него отсутствует настроение и «невозможно держать боль внутри».

Настроения нет от слова совсем. Мысли вообще о другом, и уже невозможно держать эту боль внутри. Новый год, дети, мирные жители. Белгород, я с вами. Примите мои соболезнования, — написал Билан.

Ранее на произошедшее отреагировала журналистка Ксения Собчак. Она заявила, что у нее слезы в глазах. По ее мнению, украинские военные специально били по мирным жителям. Также соболезнования пострадавшим выразила блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева.

В свою очередь зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал атаку ВСУ на Белгород «кровавым преступлением», но заверил, что ВС РФ не будут действовать зеркально. По его словам, властям Украины, напротив, будет удобнее просить военную помощь у Запада, если российская армия превратит центр Киева в «подобие сектора Газа». Он также пожелал сил родным и близким погибших россиян.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем 30 декабря. По данным Минобороны РФ, Киев использовал ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в результате произошедшего погибли 14 человек, трое из которых дети. Ранения получили еще 108 граждан.