«Слезы в глазах»: Собчак об обстреле Белгорода ВСУ Собчак ужаснула новость про обстрел Белгорода со стороны ВСУ

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Журналистка и экс-кандидат в президенты Ксения Собчак, комментируя в своем Telegram-канале сегодняшний обстрел Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины, заявила, что у нее слезы в глазах. По ее мнению, украинские военные целенаправленно били по мирным жителям.

Смотрю на то, что происходит в Белгороде, и слезы в глазах. Целенаправленный удар по мирным людям. Нет слов, — написала она.

Согласно последним данным, в ходе атаки погибли 12 взрослых и двое детей, еще 108 человек пострадали. Как уточнила омбудсмен по Белгородской области Галина Пятых, всего пострадали 17 детей.

Как заявили в Минобороны РФ, для атаки на Белгород ВСУ применили ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды РСЗО Vampire чешского производства. Большая часть боеприпасов была перехвачена средствами противовоздушной обороны, однако некоторые кассетные части достигли улиц Белгорода. В ведомстве также сообщили, что власти Украины пытаются отвлечь внимание от поражения на фронте.

Президент РФ Владимир Путин уже получил доклад о произошедшем. Еще в июне он признал факт прилетов в регионе и тогда пообещал решить проблему.