«Ошибайся»: что сказала секс-революционерка Чехова о вечеринке Ивлеевой Анфиса Чехова поддержала Ивлееву после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова высказалась о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Поддержала ли Чехова коллегу из шоу-бизнеса?

Что сказала Чехова о вечеринке Ивлеевой

В своем Telegram-канале экс-ведущая программы «Секс с Анфисой Чеховой» выразила поддержку Ивлеевой после волны критики из-за скандального мероприятия в клубе «Мутабор» 20 декабря. По ее мнению, участники «голой» вечеринки стали «переобуваться» после всеобщего осуждения, хотя на самом мероприятии им было приятно находиться. Поэтому Ивлеевой не стоило было извиняться перед гостями вечеринки в видеообращении, которое блогер опубликовала 27 декабря в Telegram-канале, уверена Чехова.

«Мне было грустно смотреть твое видео, особенно когда ты извиняешься перед гостями, которые с радостью включились в игру, которую ты им предложила. И костюмы тщательно подобрали, и на фото выглядят подозрительно довольными, как будто за этой дверью им явно было находиться в кайф. Я не осуждаю их переобувания. Всем страшно лишиться заработка, регалий и эфиров. Но перед ними тебе извиняться не за что!» — пишет она.

Чехова уверена, что Ивлеева заслужила славу, а не осуждение. При этом она подчеркнула, что слава — это наказание.

«Однажды ты научишься просчитывать каждый свой шаг наперед, но вместе с этим увидишь, как это лишает тебя харизмы и индивидуальности! Поэтому ошибайся, девочка, набивай шишки, познавай все опции вожделенной славы», — добавила Чехова.

Почему Чехову называли секс-революционеркой

В своем обращении в поддержку Ивлеевой Чехова отметила, что сейчас она с трудом представляет, что ее программа «Секс с Анфисой Чеховой» могла существовать в России. По ее словам, времена изменились, и это необходимо учитывать.

«Мы живем в других реалиях, и их необходимо учитывать. Когда я делала программу о сексе, у меня часто брали интервью западные журналисты, они называли меня секс-революционером. Но сейчас я понимаю, что эта секс-революция была, как буря в стакане. Побулькало немного и все вернулось на круги своя. Мне не обидно, ведь так уж совпало, что сейчас мои интересы очень далеки от провокации и секса», — призналась Чехова.

Где сейчас Анфиса Чехова

В 2022 году Чехова уехала из России на Бали. Тогда она заявила, что не планирует покидать родину навсегда, а просто отдыхает. Телеведущая подчеркнула, что улетела из-за отмены проектов и депрессивного настроя.

Чехова отдыхала на Бали вместе с сыном Соломоном, который учился в местной школе. В июне 2022 года она вернулась в Россию.

«Я никуда не сбегала и от родины не отрекалась. Хотя не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не оттого, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту», — отмечала Чехова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анфиса Чехова

Известно, что Анфиса снимается в мелодраме «Сумма квадратов катетов». Помимо нее в проекте задействованы Екатерина Волкова, Екатерина Семина, Владимир Афанасьев и другие артисты.

Что со здоровьем Анфисы Чеховой

Несколько лет назад Чехова смогла похудеть на 25 килограммов. Она делилась, что ради снижения веса заменила сладости стевией и сиропом агавы.

По словам телеведущей, секрет ее стройности — это совокупность четырех факторов: питания, физических нагрузок, здоровья и психологического состояния. Она отмечала, что перед подбором программы питания и тренировок нужно проверить гормональный фон, работу системы пищеварения и сердца, а также исключить заражение паразитами.

В сентябре 2023 года Чехова рассказала, что переболела коронавирусом, из-за чего дополнительно похудела. На протяжении долгого времени она приходила в себя. Ей пришлось обратиться к врачам — сдать анализы и сделать УЗИ.

По словам Чеховой, зачастую осложнения после COVID-19 связаны с ЖКТ. После обследования специалист отправил ее к гастроэнтерологу.

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