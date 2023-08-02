Чехова рассказала, что хотела бы уехать из России Телеведущая Чехова рассказала, что всегда мечтала пожить в разных странах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анфиса Чехова

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала, что хотела бы уехать из России. В интервью «Газете.Ru» она пояснила, что это желание связано с ее мечтами пожить в разных странах. Чехова отметила, что это никак не отражается на ее отношении к России — телеведущая просто хочет познать мир с разных сторон.

Не потому, что мне в России что-то не нравится, а в силу характера: я человек, который не любит сидеть на одном месте. Мне интересно жить в разных местах и познавать мир, — уточнила Чехова.

Телеведущая также рассказала, что все лето проводит в путешествиях. Сейчас она планирует посетить Монако со своими друзьями, оставив на это время сына Соломона в Грузии с бабушкой, дедушкой и отцом, актером Гурамом Баблишвили. При этом Чехова подчеркнула, что ребенок редко общается по телефону: ему не нравится созваниваться и переписываться. По словам телеведущей, ее сын часто увлекается чем-то новым и сейчас осваивает езду на мотоциклах.

Народный артист России Александр Филиппенко в феврале 2023 года уехал из России. В ноябре 2022 года театр Моссовета, в котором служил Филиппенко, не возобновил контракт с актером. Кроме того, организаторам концертов артиста начали отказывать на городских площадках.