Звезда «Мастера и Маргариты» уехал из России Актер Александр Филиппенко уехал из России

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Александр Филиппенко

Народный артист России Александр Филиппенко был уволен из театра Моссовета и уехал из страны, рассказала его дочь Александра в эфире «Дождя» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По словам женщины, отъезд отца связан с его позицией по Украине.

В мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию, на которой он сидит за столом в украинской вышиванке.

Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там, — рассказала дочь актера.

В ноябре прошлого года театр Моссовета, в котором служил Филиппенко, не возобновил контракт с актером. Кроме того, организаторам концертов ее отца начали отказывать на городских площадках.

13 января Минюст внес в список иноагентов актера театра и кино Артура Смольянинова. Артист публично заявил, что его не волнует, в какой форме останется РФ, даже если будет одна область, а «все остальное превратится в радиоактивный пепел».

В Нижнем Тагиле отменили спектакль «Корень любви» с участием актера Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой. Такое решение приняли организаторы. Ранее супруги выступали против проведения специальной военной операции на Украине.