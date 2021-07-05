Анфиса Чехова сравнила себя с бурятами и подверглась критике

Популярная телеведущая Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в Сети. После этого светская львица извинилась перед фанатами. Соответствующее видеообращение она разместила в своем Instagram-аккаунте.

В эфире нового шоу «Скажи, подруга» ведущие Аврора и Чехова разговаривали об омолаживающих процедурах. Тогда Чехова поделилась неудачным сравнением.

Однажды врач-косметолог вкачал мне литр гиалуронки и я стала бурятской женщиной. Два месяца я не могла смотреть на своё отражение, ненавидела своё лицо, — поделилась ведущая.

После выхода передачи в эфир подписчики Чеховой раскритиковали её за оскорбительное поведение в отношении бурятских женщин. Часть комментаторов обвинили ведущую в расизме и отметили неприятное сравнение, а также то, что выпуск передачи был отвратительным.

Телеведущая сразу же отреагировала на комментарии с помощью видеоизвинения. В нём она попросила прощения за некорректную фразу и отметила, что не вкладывала в слова тот смысл, который в итоге многие увидели.

Ранее стало известно, что в Норвегии запретят «улучшать» внешность на фото в соцсетях. Таким образом, были приняты меры для борьбы с нереалистичными стандартами красоты в обществе.