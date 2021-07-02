В Норвегии запретят «улучшать» внешность на фото в соцсетях

В Норвегии приняли поправки к закону о маркетинге, согласно которым все отретушированные фотографии в социальных сетях будут обозначены специальными метками. Соответствующий указ опубликован на сайте норвежского парламента.

Теперь пользователям запретят публиковать снимки с любой ретушью, которая улучшает внешность или фигуру, без специальной маркировки. Власти Норвегии приняли эти меры для борьбы с нереалистичными стандартами красоты в обществе. В документе подчёркивается, что идеал красоты навязывают людям на рабочем месте, в общественных местах, дома и в различных СМИ.

Явление присутствует везде, при этом с ним трудно бороться, — говорится в документе.

Закон распространится на рекламные изображения и видео, опубликованные в Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat и Twitter.

Ранее сообщалось, что пользователи российской соцсети «ВКонтакте» скоро смогут опробовать новую функцию — демонстрацию экрана в разрешении 4К во время групповых видеозвонков. Теперь у них появится возможность в высоком качестве делиться важным с коллегами, друзьями и близкими.