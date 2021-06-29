Пользователи «ВКонтакте» смогут демонстрировать экран в разрешении 4К

Пользователи «ВКонтакте» скоро смогут опробовать новую функцию — демонстрацию экрана в разрешении 4К во время групповых видеозвонков. Теперь у них появится возможность в высоком качестве делиться важным с коллегами, друзьями и близкими, рассказали в пресс-службе соцсети.

Функция будет доступна бесплатно. Уже сейчас она работает в приложении для iOS, а позднее появится на остальных платформах и во всех продуктах Mail.ru Group. Максимально высокое качество будет ограничиваться только возможностями устройства пользователя, со стороны ВК оно будет гарантированно лучшим.

Групповые звонки могут объединять до 128 человек. С помощью усовершенствованной функции пользователи смогут не только созваниваться с друзьями, но и обсуждать важные рабочие проекты, презентовать отчёты руководству, партнёрам и клиентам.

Мы сами используем звонки «ВКонтакте» для работы и знаем, насколько важно, чтобы все иллюстрации, графики и числа можно было различить. Добиться цели команде помогли собственные разработки, — рассказал техдиректор соцсети Александр Тоболь.

Функция групповых звонков работает в ВК с сентября 2020 года. В мае этого года соцсеть анонсировала запуск на 2048 участников одновременно. Ежемесячно пользователи «ВКонтакте» совершают свыше 150 млн видеозвонков.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» назвала сборные, которые полюбились юзерам больше всего на Евро-2020. На первом месте рейтинга — национальная команда России (27%). Её фанаты не только установили специальные эмодзи-статусы, но и активно обсуждают на платформе выступления подопечных Станислава Черчесова.