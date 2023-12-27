Киркоров, Лолита, Билан: что потеряли участники «голой» вечеринки Ивлеевой «Коммерсант»: VK вырежет Билана из своего новогоднего шоу

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Анастасия Ивлеева, Дима Билан, Лолита Милявская, Филипп Киркоров

Посещение «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой может негативно сказаться на карьере ряда звезд российского шоу-бизнеса. Чего лишились знаменитости после скандального мероприятия?

Что потерял Киркоров после «голой» вечеринки Ивлеевой

Певца Филиппа Киркоров могут лишить звания народного артиста России после посещения организованного телеведущей и блогером Анастасией Ивлеевой мероприятия в московском клубе «Мутабор», которое состоялось 20 декабря. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Его поддержал зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов.

«Я думаю, это [лишение] корректно во всех случаях, а если говорить о Киркорове конкретно, то, по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания», — заявлял депутат изданию «Подъем».

Помимо этого, Киркорова начали вырезать из новогодних эфиров на российском телевидении. Как сообщал МК.RU, артиста не будет в финале шоу «Маска» и программе «Голубой огонек». Также певец не появится и в новогодней пародии от телеканала ТНТ «Иван Васильевич меняет все!», где он сыграл Петра I: сцены с Киркоровым будут вырезаны из финальной версии картины и пересняты с другими артистами.

Телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» ранее сообщила, что директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Киркорова в театре. По ее словам, руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление поп-короля, сославшись на звонок из администрации президента.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Чего лишилась Лолита после вечеринки Ивлеевой

В среду, 27 декабря, певица Лолита Милявская сообщила РБК, что фрагменты с ее участием стали вырезать из новогодних телепередач. Она призналась, что приняла это «как данность».

«Ничего не могу с этим сделать, только принять как данность. Я расстроилась, и давление поднялось. Попробую держаться», — сказала она.

Накануне, 26 декабря, появилась информация, что шоу Лолиты во Дворце культуры «Дружба» подмосковного Чехова, которое должно состояться 20 февраля следующего года, могут отменить. Уточнялось, что зрители начали массово сдавать билеты на концерт артистки после ее участия в мероприятии Ивлеевой.

Сама Лолита подтвердила, что ее концерты по всей стране оказались под угрозой отмены, при этом некоторые выступления уже не состоятся.

«Да, [концерты отменяются]. Да, из-за этой истории (вечеринки Ивлеевой. — NEWS.ru). Я плачу сейчас. О таком не говорят сверху, мне сообщили организаторы. По стране говорят, что залы отказываются», — прокомментировала ситуацию Милявская 26 декабря MSK1.RU.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лолита Милявская

Что потерял Дима Билан после посещения «голой» вечеринки

Виталий Бородин 26 декабря обратился к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой лишить Диму Билана звания заслуженного артиста России. Текст соответствующего обращения имеется в распоряжении NEWS.ru.

По данным «Коммерсанта», Билан в числе других участников «голой» вечеринки Ивлеевой оказался в стоп-листе артистов, с которыми приостановили сотрудничество ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса. В частности, компания VK хочет отказаться от кадров с участием Билана в своем праздничном шоу «VK под шубой».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дима Билан

Чего лишилась Ивлеева

Как сообщал Telegram-канал Baza, банк «Тинькофф» прекратил сотрудничество с Ивлеевой. В компании посчитали, что контракты с телеведущей навредят репутации фирмы.

Также фото Ивлеевой убрали с сайта МТС. Ранее она была амбассадором бренда. По информации телеканала «360», за сотрудничество с МТС телеведущей платили 3 млн рублей в месяц. Помимо этого, контракты с Ивлеевой заморозили VK, ТНТ, НТВ и другие медийные компании.

Блогеру могут грозить и судебные разбирательства. Так, 26 декабря Хамовнический суд Москвы получил коллективный иск к Ивлеевой с требованием выплатить 1 млрд рублей компенсации морального вреда. Сегодня суд начал рассмотрение иска.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

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