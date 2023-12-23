В Госдуме поддержали идею лишения Киркорова звания народного артиста Депутат ГД Шолохов поддержал идею лишения Киркорова звания народного артиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов поддержал идею лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста России, сообщает «Подъем». По мнению парламентария, певец это звание получил незаслуженно.

Я думаю, это [лишение] корректно во всех случаях, а если говорить о Киркорове конкретно, то, по-моему, это далеко не первая его эпатажная история, которая полностью опровергает правильность решения, когда ему это звание давали. Я считаю, что он никогда не заслуживал этого звания, — сказал депутат.

С инициативой лишения Киркорова звания ранее выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Поводом для этого послужило участие певца в «голой» вечеринке, организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Бородин пояснил, что Киркоров был на вечеринке в полупрозрачном наряде и такой образ, по его мнению, не соответствует регалиям артиста.

Предложения Бородина высмеял адвокат Киркорова Александр Добровинский. Доводя инициативу до абсурда, он предложил вместе жестко наказать других участников вечеринки, персонал клуба, а сам клуб сжечь.