Собчак рассказала, кто отменил частное выступление Киркорова во МХАТе Собчак: директор МХАТа Кехман отменил частное выступление Киркорова в театре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», что директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман отменил частное выступление Филиппа Киркорова в театре. По словам журналистки, руководитель отказал крупной компании, заказавшей выступление артиста, сославшись на звонок из администрации президента. При этом, по словам Собчак, друзьям Кехман сказал, что сделал это в порядке самоцензуры.

По моим данным, речь шла о крупной компании, которая провела корпоратив в театре. Заплатили большие деньги, сверх этого Кехман заставил заплатить 5 млн за обязательный кейтеринг. А потом сказал, что Киркоров отменяется и причина его отмены — «звонок из АП». А вот своим друзьям озвучил другую версию — что это его акт самоцензуры, чтобы «абы чего не вышло», — пишет Собчак.

NEWS.ru связались с Кехманом, но он пока не предоставил комментарий по ситуации.

Филипп Киркоров стал одним из героев скандальной истории с вечеринкой по случаю дня рождения телеведущей Анастасии Ивлеевой в столичном «Мутаборе». Все гости пришли на закрытое мероприятие в полупрозрачных нарядах, что возмутило сторонников традиционных ценностей. 24 декабря за кулисами нового шоу Татьяны Навки Киркоров объяснялся перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, что пошел на вечеринку по просьбе Ивлеевой, поскольку та снималась в его клипе.