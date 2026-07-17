Театр оперы и балета в Новосибирске получил крупный штраф Новосибирский театр оперы и балета оштрафовали на 100 тыс. рублей

Центральный районный суд Новосибирска оштрафовал Новосибирский государственный академический театр оперы и балета (НОВАТ) на 100 тыс. рублей за нарушение правил содержания объекта культурного наследия, сообщили ТАСС в суде. Отмечается, что правонарушение квалифицировали по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия»).

Вынесено постановление, привлекли к административной ответственности, штраф наложен — 100 тыс. рублей, — уточнили в суде.

При этом до этого инспекция по охране памятников предъявила театру три претензии: отсутствие постоянного контроля за состоянием здания, невосстановленный паркет в зоне партера и незащищенную арматуру купола. Тогда представитель НОВАТа признала вину лишь частично.

Ранее сообщалось, что в отношении сотрудников Одесского областного драматического театра составили пять административных протоколов за использование русского языка. Уточняется, что данные меры были приняты после поступившей жалобы.