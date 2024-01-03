Лолита, Гузеева, Билан: кто из российских звезд страдал от депрессии Составлен список российских артистов, страдавших от депрессии

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Некоторые российские артисты и звезды шоу-бизнеса открыто говорили, что обращались за медицинской помощью из-за депрессии. Кто из знаменитостей сталкивался с этим недугом?

Была ли депрессия у Леры Кудрявцевой

В 2020 году телеведущие Екатерина Андреева и Лера Кудрявцева общались в прямом эфире социальной сети, видеозапись выложена на YouTube-канале диктора Первого канала. В ходе беседы Кудрявцева призналась, что столкнулась с серьезной депрессией и была вынуждена лечь в клинику.

«Я лежала в клинике неврозов, когда у меня была жуткая история с депрессией, которая накрыла меня на ровном месте, непонятно с чего. Дома лежала, понимала — жить не хочу. У меня была жуткая депрессия, я тогда, наверное, переработала, не знаю, что со мной было. И я позвонила моей любимой Ирине Ивановне, заведующей клиникой неврозов на Ленинском проспекте. Она сказала: „Лера, быстро ко мне“. Я пролежала там месяц, „по лайту“ антидепрессанты пила. В основном я там высыпалась, мне делали массаж, но выходила я очень тяжело из этого, очень тяжело», — сказала она.

Кудрявцева также призвала всех, кто сталкивается с подобными проблемами, не стесняться обращаться к врачу. Она подчеркнула, что депрессия — тяжелая болезнь.

«Хочу сказать всем, кто нас слышит, не бояться — обращаться к специалистам. Это действительно болезнь, и она очень тяжелая», — обратилась к людям Кудрявцева.

Когда с депрессией столкнулась Лолита

Лолита Милявская рассказывала в интервью блогеру Иде Галич, что в начале 2000-х годов она провела два месяца в известной психиатрической больнице имени Кащенко (ныне — им. Алексеева). По словам артистки, основным поводом для обращения стало полное отсутствие сил.

Как уточнила Лолита, врачи диагностировали у нее анемию и синдром хронической усталости.

«Это когда много вкалываешь и не отдыхаешь, и у тебя вокруг все уже посыпалось, а ты все думаешь, что ты себя за волосы вытащишь. Я уже была похожа на человека, который пережил Освенцим», — вспомнила она.

Страдала ли от депрессии Лариса Гузеева

В одном из интервью актриса и ведущая программы «Давай поженимся!» призналась, что лечилась от депрессии дважды. Как отметила Гузеева, это была реальная болезнь.

«Это не какая-то ерунда или просто плохое настроение. Это болезнь, когда необходимо получать полноценное медицинское лечение. У меня два раза в жизни было такое. Второй раз меня накрыло в 2021-м, когда вроде было всё хорошо — любящий муж, дети, в плане работы нарасхват, денег достаточно. А я просто выла в открытое окно, когда меня муж возил по ночному городу. Елена Малышева мне тогда посоветовала хорошего врача. Я лежала в больнице, мне никого видеть не хотелось, просто сил не было на общение даже с близкими», — рассказала она.

Была ли депрессия у Димы Билана

В 2020 году победитель музыкального конкурса «Евровидение-2008» решил обратиться к специалистам из-за бессонницы, работы на износ и алкогольной зависимости, передавал Пятый канал. На фоне пережитого стресса Билан начал чаще обращаться к спиртному, что привело к нескольким срывам прямо во время концертов. В итоге, как рассказал певец, он осознал, что одолеть напряжение в одиночку невозможно и приступил к работе с наркологом и психологом.

«Переход был непростым, скажу вам сразу. Но сейчас я уже в той самой системе координат и уже четко стою на ногах», — признавался заслуженный артист России.

Терапия помогла Билану побороть зависимость и начать вести более здоровый образ жизни.

Страдала ли от депрессии Дубцова

Певица Ирина Дубцова обращалась в клинику неврозов из-за панических атак и нервного срыва, признавалась она в интервью журналу «ОК!». Как подчеркнула исполнительница, в этом медицинском учреждении побывало много российских артистов.

«Это не психиатрическая больница, а здравница с душами Шарко, массажами, бассейном. Какие-то препараты мне пришлось пропить для успокоения, но только в качестве общей терапии. В этой клинике побывала уже масса наших артистов», — говорила она.

В одном из интервью Дубцова уточняла, что нервный срыв у нее случился из-за любовных переживаний.

Читайте также:

Составлен список российских звезд, которые победили алкоголизм

«Это выглядит убого»: как российские звезды избавились от вредных привычек

«Ошибайся»: что сказала секс-революционерка Чехова о вечеринке Ивлеевой