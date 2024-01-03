Из «Песни года» вырезали номер Леры Кудрявцевой Из ТВ-версии «Песни года» удалили выступление Леры Кудрявцевой и Кати Гордон

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Из телевизионной версии концерта «Песня года» вырезали выступление ведущей шоу Леры Кудрявцевой и ее подруги, юриста Екатерины Гордон. С недавних пор они создали дуэт «Зависть» и записывают песни. На новогоднем концерте подруги исполнили свою песню «Дамы за 30». MK.RU со ссылкой на свои источники отмечает, что редактура никак не связана с «голой» вечеринкой телеведущей Анастасии Ивлеевой.

В эфире «Песни года» дуэтной композиции Леры и Кати не оказалось. Кудрявцева в двух частях телевизионного фестиваля появилась исключительно в качестве ведущей, — сказано в статье.

Ранее уже сообщалось, что участие в вечеринке Ивлеевой стало фатальным для некоторых артистов. Филипп Киркоров, Анна Asti и Лолита были вырезаны из новогодних шоу на федеральном ТВ. Сама Кудрявцева на мероприятии не присутствовала, но заступалась за «отмененных» артистов. Отдельно она поддержала подругу Лолиту Милявскую.

Со скепсисом песню Кудрявцевой и Гордон прокомментировал на «Песне года» певец Сергей Лазарев. Он на протяжении нескольких лет выступает соведущим Кудрявцевой на сцене ежегодного концерта.

Лолита и Филипп Киркоров тоже пропали из телеверсии «Песни года». Не показали и выступление Михаила Шуфутинского, исполнившего дуэтом с Киркоровым песню «Жара Дубая». Кроме того, в телеэфире не оказалось песни Александра Реввы. Как пишет издание, номер «Песня остается с человеком» в исполнении 10 артистов смонтировали так, чтобы Ревва не попал в кадр.