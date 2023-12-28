Российскую певицу Анну Асти могут лишить гражданства РФ. Как еще наказали исполнительницу за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой?
Какое гражданство у Анны Асти
Как стало известно Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», Управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи гражданства РФ в 2023 году Анне Асти (Анна Дзюба). Официально ведомство информацию не комментировало.
Исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Тогда она получила вид на жительство в РФ. До 2023 года у певицы в России действовало ИП, оформленное на украинский паспорт. В феврале Асти ликвидировала его и зарегистрировала новое — с российским гражданством.
В конце 2021 года в интервью журналистке Ксении Собчак исполнительница хита «Царица» заявляла, что ее все устраивало и она не собиралась получать паспорт РФ.
«У меня есть все разрешительные документы по браку. Но сейчас непонятно, что творится с границами. С российским паспортом я могу и не попасть на Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее», — говорила Асти.
Отказалась ли артистка от украинского паспорта, неизвестно.
За что Анну Асти хотят лишить гражданства
Исполнительница хита «Хобби» была приглашена на «голую» вечеринку Ивлеевой в качестве выступающей звезды. Асти вышла на сцену и исполнила свои композиции, а также поговорила со зрителями, признавшись, что находится «на одной волне» с хозяйкой мероприятия, с которой они уже договорились «попить винишка».
«Мы с Настей на одной волне. <...> Я знаю, что все, кто на одной волне и со мной, и с нашими песнями, и с тем, что мы делаем, и на одной волне с Настей, находятся сегодня здесь», — сказала Асти со сцены.
Гости «голой» вечеринки отмечали, что «певица слишком одета для этого мероприятия». На звезде был черный топ с пайетками, брюки с длинной и укороченной штанинами, босоножки на высоком каблуке. Глаза артистки были скрыты за солнцезащитными очками.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт»
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь»
Будет ли Анна Асти выступать 31 декабря
Накануне, 27 декабря, СМИ сообщили об отмене новогоднего выступления певицы. Мероприятие должно было состояться 31 декабря в известном столичном клубе Gipsy. По информации Mash, исполнительница хита «Царица» лишилась 6,5 млн рублей.
Позднее клуб Gipsy официально отменил концерт певицы, сообщив об этом на своей VK-странице.
«Друзья, по не зависящим от нас причинам выступление Anna Asti переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время», — сказано в сообщении.
Билеты можно не сдавать, по ним можно будет пройти на новое мероприятие. Как рассказали «Газета.ru», 31 декабря гости клуба смогут послушать хиты певца Jony. Также организаторы предложили другой вариант — сохранить билет на шоу Асти до ее выступления, которое должно состояться уже в следующем году.
Кроме того, под угрозой выступление артистки в «Барвихе Luxury Village». Оно должно было состояться сразу после шоу в Gipsy. О его отмене пока ничего не известно.
Правда ли, что Асти вырезали из фильма из-за вечеринки Ивлеевой
31 декабря в 20:30 на ТНТ должна была состояться премьера ремейка советской комедии «Иван Васильевич меняет все», где у звезды был эпизод с куклой Барби, исполняющей песню «Звенит январская вьюга». На днях канал сообщил, что релиз картины переносится.
Асти рассказывала, что во время съемок «получился большой и классный клип, где много-много красивых девчат в розовом». На первом постере к фильму певицу изобразили в виде куклы в коробке. После «голой» вечеринки на сайте ТНТ появилась новая афиша — глаза Барби на ней закрыли очками.
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