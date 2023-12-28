Анну Асти могут лишить гражданства. Расплата за песни на «голой» вечеринке? «ВЧК-ОГПУ»: певицу украинского происхождения Анну Асти могут лишить гражданства РФ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Певица Asti (Анна Дзюба)

Российскую певицу Анну Асти могут лишить гражданства РФ. Как еще наказали исполнительницу за участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой?

Какое гражданство у Анны Асти

Как стало известно Telegram-каналу «ВЧК-ОГПУ», Управление по вопросам миграции МВД начало проверку обоснованности выдачи гражданства РФ в 2023 году Анне Асти (Анна Дзюба). Официально ведомство информацию не комментировало.

Исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Станислава Юркина в 2020 году. Тогда она получила вид на жительство в РФ. До 2023 года у певицы в России действовало ИП, оформленное на украинский паспорт. В феврале Асти ликвидировала его и зарегистрировала новое — с российским гражданством.

В конце 2021 года в интервью журналистке Ксении Собчак исполнительница хита «Царица» заявляла, что ее все устраивало и она не собиралась получать паспорт РФ.

«У меня есть все разрешительные документы по браку. Но сейчас непонятно, что творится с границами. С российским паспортом я могу и не попасть на Украину в один прекрасный момент. А там у меня вся семья, которую я часто навещаю. Хочу спокойно ездить к маме, обнимать ее», — говорила Асти.

Отказалась ли артистка от украинского паспорта, неизвестно.

За что Анну Асти хотят лишить гражданства

Исполнительница хита «Хобби» была приглашена на «голую» вечеринку Ивлеевой в качестве выступающей звезды. Асти вышла на сцену и исполнила свои композиции, а также поговорила со зрителями, признавшись, что находится «на одной волне» с хозяйкой мероприятия, с которой они уже договорились «попить винишка».

«Мы с Настей на одной волне. <...> Я знаю, что все, кто на одной волне и со мной, и с нашими песнями, и с тем, что мы делаем, и на одной волне с Настей, находятся сегодня здесь», — сказала Асти со сцены.

Гости «голой» вечеринки отмечали, что «певица слишком одета для этого мероприятия». На звезде был черный топ с пайетками, брюки с длинной и укороченной штанинами, босоножки на высоком каблуке. Глаза артистки были скрыты за солнцезащитными очками.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Будет ли Анна Асти выступать 31 декабря

Накануне, 27 декабря, СМИ сообщили об отмене новогоднего выступления певицы. Мероприятие должно было состояться 31 декабря в известном столичном клубе Gipsy. По информации Mash, исполнительница хита «Царица» лишилась 6,5 млн рублей.

Позднее клуб Gipsy официально отменил концерт певицы, сообщив об этом на своей VK-странице.

«Друзья, по не зависящим от нас причинам выступление Anna Asti переносится на новую дату, которую мы сообщим в ближайшее время», — сказано в сообщении.

Билеты можно не сдавать, по ним можно будет пройти на новое мероприятие. Как рассказали «Газета.ru», 31 декабря гости клуба смогут послушать хиты певца Jony. Также организаторы предложили другой вариант — сохранить билет на шоу Асти до ее выступления, которое должно состояться уже в следующем году.

Кроме того, под угрозой выступление артистки в «Барвихе Luxury Village». Оно должно было состояться сразу после шоу в Gipsy. О его отмене пока ничего не известно.

Правда ли, что Асти вырезали из фильма из-за вечеринки Ивлеевой

31 декабря в 20:30 на ТНТ должна была состояться премьера ремейка советской комедии «Иван Васильевич меняет все», где у звезды был эпизод с куклой Барби, исполняющей песню «Звенит январская вьюга». На днях канал сообщил, что релиз картины переносится.

Асти рассказывала, что во время съемок «получился большой и классный клип, где много-много красивых девчат в розовом». На первом постере к фильму певицу изобразили в виде куклы в коробке. После «голой» вечеринки на сайте ТНТ появилась новая афиша — глаза Барби на ней закрыли очками.

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