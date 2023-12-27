Ивлеева, SHAMAN, Галкин: кого из звезд «отменили» в конце 2023 года

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Анастасия Ивлеева, SHAMAN (Ярослав Дронов), Максим Галкин

Гости скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой 20 декабря в клубе Mutabor столкнулись с отменами предновогодних мероприятий и разрывом контрактов. Кто из звезд еще столкнулся с отменой концертов в 2023 году, почему SHAMAN объявляли бойкот, кому не дали выступить Мизулина и Милонов?

Кто оказался без концертов из-за «голой» вечеринки Ивлеевой

Вечеринка с дресс-кодом «почти голый», которую организовала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в московском клубе Mutabor, привела к отмене многих выступлений. Критика в адрес участников быстро привела к отмене концертов Лолиты Милявской, Филиппа Киркорова, которого предложили после скандала лишить звания народного артиста России и убрали с афиши фильма «Иван Васильевич меняет все», а также Димы Билана. Кроме того, недовольство вызвала и Анна Асти.

Больше всего «голая» вечеринка ударила по Ивлеевой, которая лишилась крупных рекламных контрактов, столкнулась с подозрениями в неуплате налогов в особо крупном размере, а также с иском в 1 млрд рублей за «моральный ущерб» от продюсера сериала «Бригада» Александра Иншакова.

Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Ведущая Анастасия Ивлеева, получившая награду в номинации «Преображение года», 2017 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Нью-Йорк, съемки выпуска «Орла и Решки», 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева и Регина Тодоренко, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева с Элджеем, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ежегодная церемония вручения премии в области поп-музыки «Трансформация», Настя Ивлева и Дмитрий Нагиев, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, 2018 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Пресс-завтрак музыкальной премии МУЗ-ТВ 2020/2021 в ресторане «Восход». На снимке: телеведущая Анастасия Ивлеева и певец Нилетто Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Социальные сети/Global Look Press Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак. «Премия МУЗ-ТВ 2018. Трансформация» Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Певец Филипп Киркоров и блогер Анастасия Ивлеева на балу дебютантов журнала Tatler в Доме Пашкова, 2021 год Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева на бизнес-форуме АМОКОНФ в ДС «Мегаспорт» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Ведущие церемонии Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев, Ксения Собчак и Александр Ревва (слева направо), «Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева и Анастасия Ивлеева на фестивале VK Fest, 2022 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актеры Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева и певец и блогер Роман Каграманов на музыкальном фестивале VK Fest, 2023 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Актриса Анастасия Ивлеева на премьере сериала режиссера Александра Молочникова «Монастырь» Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

Как отменяли концерты Дианы Арбениной

Российская певица вместе со своей группой «Ночные снайперы» столкнулась с волной отмен концертов еще летом 2023 года. Концерты были отменены в Йошкар-Оле, Томске и Саратове. Арбенина ранее не поддержала воссоединение Крыма с Россией, а в дальнейшем выступала против СВО на Украине.

После, в ноябре, концерт Арбениной отменили в столице Киргизии Бишкеке. Организаторы заявили, что не смогли получить разрешение в связи с предстоящими международными саммитами. В мае концерты «Ночных снайперов» отменили в узбекских Ташкенте, Самарканде и Бухаре.

Кому из артистов не дали выступить в Казахстане

Перед Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закрылись двери концертных площадок в Казахстане. Концерты должны были пройти в Алма-Ате и Астане, и об их отмене стало известно за неделю. За день до отмены концертов артист заявил, что в Казахстане якобы существует негласный запрет на его выступления.

Позже в республиках Средней Азии не смогла выступить группа «Машина времени» во главе с Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант также неоднократно высказывался с критикой СВО, однако в Казахстане, Узбекистане и Киргизии оказался не нужен с концертами из-за своих заявлений по поводу конфликта между Израилем и ХАМАС.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

Что случилось с концертами в Израиле и Дубае

Обострение палестино-израильского конфликта привело к массовым отменам концертов, запланированных в Израиле. После 7 октября из-за боевых действий были отменены концерты групп «Каста», «ДДТ» и «Ногу свело». Концерт также была вынуждена отменить группа «Мумий Тролль».

Галкин, который заявил, что останется в Израиле, но потом вывез жену Аллу Пугачеву и детей на Кипр, также был вынужден перенести 16 своих концертов в Израиле на весну 2024 года.

Аналогичная ситуация сложилась в другой столице Ближнего Востока, Дубае. Целый ряд российских музыкантов не смогли выступить по различным причинам. Так, Земфире (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) не удалось продать достаточного количества билетов на свой концерт; а Сергей Пенкин сослался на эпидемию гриппа.

Кому не дали выступить Мизулина и Милонов

Концерты некоторых российских музыкантов оказались отменены из-за жалоб на моральных основаниях. Такие музыканты, как XOLIDAYBOY и Big Baby Tape столкнулись с отменами концертов в результате деятельности главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Scally Milano, которого также обвинили в пропаганде наркотиков, вместе со своей командой провел встречу с общественницей, столкнувшись со штрафами за дискредитацию ВС РФ и наркопропаганду.

А депутат Госдумы Виталий Милонов не допустил проведения концерта рэпера Kishlak (Максим Фисенко). Депутат обратился с просьбой отменить концерт популярного рэпера в «Гигант Холле», поскольку «в его текстах содержится пропаганда запрещенных веществ, нетрадиционных ценностей». 10 декабря также без объяснений отменился концерт дуэта HammAli & Navai в Волгограде.

Чуть ранее Элджей столкнулся с отменой концертов в Якутске после жалобы городского управления по образованию. А Гуф самостоятельно отменил все концерты и корпоративы, сославшись на «стресс», улетел в Таиланд и попросил «не искать его до весны»

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Алексей Долматов/Гуф

Кто отменял концерты SHAMAN

Даже популярный российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов), который стал доверенным лицом Владимира Путина перед президентскими выборами 2024 года, столкнулся с отменой концертов.

В декабре SHAMAN был вынужден прервать тур по Сибири после концерта в Барнауле: концерты в Новосибирске 14 и 15 декабря были перенесены, а концерт в Томске 16 декабря был отменен. Причины не назывались, но, как отмечает «Коммерсант», 13 декабря Ярослав Дронов выступил в Совете Федерации по случаю 30-летия верхней палаты парламента, а после 16 декабря в «Зарядье» поучаствовал в выдвижении Путина в президенты и исполнил Гимн России.

При этом владелец «Русской Медиагруппы» Владимир Киселев рассказал NEWS.ru, что SHAMAN многие артисты считают «неискренним» на сцене и отказываются с ним выступать.

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