Mash: улетевший в Таиланд Гуф попросил не искать его Mash: Гуф уехал в Таиланд и отменил все новогодние корпоративы

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Telegram-канал Mash сообщает, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) отменил все новогодние корпоративы и решил взять концертную паузу до апреля. По данным канала, музыкант принял такое решение на фоне стресса, сейчас он находится в Таиланде и попросил свою команду не искать его до весны.

Mash пишет, что теперь анонсированный на 14 декабря концерт рэпера в Москве оказался под угрозой отмены, хотя билеты по-прежнему продаются. В публикации уточняется, что в случае срыва выступления Гуфу, вероятно, придется выплатить серьезную неустойку. Канал со ссылкой на близкое окружение исполнителя указал, что происходящее стало итогом стресса, полученного после развода.



Ранее Гуф выложил видео, на котором с кастетом в руках штурмует особняк своей бывшей супруги Юлии Королевой на Пхукете. Как объяснил исполнитель охране, на вилле находилась его дочь Тина и он хотел проверить, с кем ночевала экс-жена. Певец пояснил, что ранее сам оплатил аренду особняка. Гуф приехал к вилле бывшей жены ночью и провел у забора несколько часов до рассвета. Все это время он общался с персоналом на английском языке. Гуф неоднократно выкрикивал, что будет ждать утра, «пока не проснется ребенок».