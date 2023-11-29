Рэпер Гуф с кастетом в руках пытался ворваться в дом экс-жены на Пхукете Гуф поделился видео, на котором штурмует особняк бывшей жены и дочери

Фото: Антон Волков/РИА Новости

Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов)

44-летний российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) выложил видео, на котором с кастетом в руках штурмует особняк своей бывшей супруги Юлии Королевой на Пхукете. Как объяснил исполнитель охране, на вилле находилась его дочь Тина и он хотел проверить, с кем ночевала экс-жена. Певец пояснил, что ранее сам оплатил аренду особняка.

На кадрах видно, что Гуф приехал к вилле бывшей жены ночью и провел у забора несколько часов до рассвета. Все это время он общался с персоналом на английском языке, поясняя, что хочет знать, с кем находится Королева. Гуф неоднократно выкрикивал, что будет ждать утра, «пока не проснется ребенок».

Ранее Следственный комитет России инициировал проверку в отношении Гуфа по статье об оскорблении чувств верующих. Поводом для проверки послужило видео со священнослужителями, опубликованное исполнителем под песню «Тем, кто с нами». Донос на рэпера написали правозащитники центра «Сорок сороков». Они попросили проверить ролик на оскорбление чувств верующих, а саму песню — на предмет пропаганды запрещенных препаратов. Также активисты попросили отменить ближайший концерт Гуфа, который состоится в Москве 14 декабря.

Позднее Гуф опубликовал видеообращение, в котором извинился за выложенный им ролик с православными священниками. Исполнитель назвал свой поступок идиотизмом и пояснил, что «по неосторожности» опубликовал на своей странице видео, которое нашел в интернете. Рэпер заявил, что удалил ролик, когда на него обрушилась волна хейта. По его словам, тогда он понял, что сделал что-то не так.