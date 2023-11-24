Рэпер Scally Milano рассказал о реакции поклонников на фото с Мизулиной Рэпер Scally Milano сообщил, что почти не разговаривал с Мизулиной на встрече

Фото: vk.com/scallymilano

Российский рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) в интервью на YouTube-канале «Вписка» сообщил, что во время встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной почти не общался с ней. По словам исполнителя, переговоры с общественницей вели «люди из его команды», а совместное фото с ней было сделано не для публикации в Сети. Рэпер отметил, что после появления снимка с Мизулиной среди его поклонников «было много ажиотажа».

Мы не обсуждали толком что-то глобальное, серьезное, и по большей степени разговаривали люди из моей команды. В конце встречи предложили сделать фотку, она не должна была быть в интернете, но вышло так, что она там оказалась, — подчеркнул музыкант.

Рэпер также добавил, что инициатором встречи с Мизулиной стала девочка из его команды, которая связалась с Лигой безопасного интернета. По его словам, он не знает, пошла ли ему встреча с общественницей на пользу или навредила.

Много ажиотажа было. Что было, то было, у меня такая позиция, — сообщил музыкант.

Ранее сообщалось, что Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Scally Milano за пропаганду наркотиков в песнях. Музыканту назначили наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей.

Как следует из протокола суда, исполнитель разместил две композиции, содержащие побуждение к употреблению запрещенных средств и психотропных препаратов, а также формирующие у слушателя положительное отношение к наркотикам. Scally Milano признал факт правонарушения, раскаялся и удалил песни со всех площадок.

Употребление наркотиков вредит здоровью.