На Мизулину подали в суд из-за доноса Продюсер рэпера Xolidayboy потребовала наказать Мизулину за клевету

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Продюсер рэпера Xolidayboy Ульяна Почеко подала в суд на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, передает Telegram-канал SHOT. По его информации, она требует наказать общественницу по статье о клевете. Ранее Мизулина присоединилась к требованию отменить концерты артиста в России из-за того, что его команда в грубой форме отказалась выразить свое отношение к СВО.

Мы чисты перед законом, нам нечего бояться, но нас оклеветали. Екатерина должна ответить за публикацию непроверенной информации и быть привлечена к ответственности, — заявила Почеко.

Ставропольская Ассоциация патриотических сил просила отменить концерты Xolidayboy в Пятигорске и Ставрополе 5 и 6 ноября соответственно. Мизулина публиковала в своем Telegram-канале призывы активистов отменить тур артиста и прикрепила к нему скриншот переписки с Почеко.

Мы не идиоты, чтобы из-за двух концертов в Крыму и организаторов, которые не могут решить вопрос с местными блогерами, обосрать себе репутацию на всю жизнь, — говорится в сообщении, авторство которого приписывают продюсеру артиста.

Ранее в отношении российского рэпера Big Baby Tape составили протокол о пропаганде наркотиков в интернете. Материалы административного дела поступили в Никулинский районный суд Москвы. Донос на его контент ранее написала Екатерина Мизулина.